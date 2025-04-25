ГСЧС завершила поисковые работы в Святошинском районе Киева

В Киеве завершили разбор завалов дома в Святошинском районе
В Киеве утром в пятницу, 25 апреля, завершили поисково-спасательные работы на месте удара совершенного Россией по жилому дому. Сейчас там продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
В Киеве завершили поиск жертв под завалами в Святошинском районе
По сообщениям ГСЧС Украины окончательное количество жертв таково: погибли 12 человек, еще 87 человек получили ранения.
Сейчас на месте продолжаются аварийно-восстановительные работы: специалисты разбирают поврежденные конструкции и осуществляют укрепление зданий. В ликвидации последствий привлечено 73 спасателя и 25 единиц техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, поисково-спасательные работы в Киеве продолжались с ночи 24 апреля и до утра 25 апреля.
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