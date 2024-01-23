В Киеве завершились работы по ликвидации последствий ракетной атаки РФ

Спасатель на месте падения обломка ракеты. Фото: ГСЧС

В Киеве завершились аварийно-спасательные работы, целью которых было ликвидировать последствия российского ракетного удара. В общей сложности спасатели оказали помощь 22 пострадавшим. В общей сложности ими было спасено 55 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Спасатели завершили аварийно-спасательные работы

В общей сложности за это время службе спасения поступило 176 сообщений о взрывах и возгораниях в трех районах столицы, а именно Святошинском, Печерском и Соломенском.

Спасатели сообщили, что на 20 различных локациях работало около 200 спасателей и 40 единиц техники.

В результате вражеской атаки пострадали 22 человека, среди них четверо детей, госпитализированы были 12 человек. В общей сложности работники ГСЧС спасли и эвакуировали 55 человек.

Также 80 человек нуждались в психологической помощи, которая была им оказана. Повреждены были 28 объектов, среди которых жилые дома, медучреждение, учебные заведения и автомобили.

"Спасибо силам ПВО, работникам полиции, медикам и всем неравнодушным гражданам за неутомимый труд и помощь", — говорится в отчете ГСЧС.

Спасатели на месте падения обломка. Фото: ГСЧС

Работник ГСЧС возле горящей машины. Фото: ГСЧС

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС

Напомним, российские захватчики нанесли массированный удар по Украине 23 января. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что российские оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. В общей сложности захватчики выпустили 41 воздушную цель, а силы ПВО уничтожили 21 ракету.

В результате атаки в Киеве пострадали 22 человека. В нескольких районах города есть упавшие вражеские обломки, что повлекло за собой пожар помещений, домов, автомобилей. В многоэтажках выбиты окна.

Кроме того, специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям показали, как ликвидируют боевую часть вражеской ракеты Х-101. Сегодня, 23 января, в результате вражеских обстрелов, ракета упала на одной из улиц Святошинского района столицы.