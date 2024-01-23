У Києві завершилися роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки РФ

Рятувальник на місці падіння уламка ракети. Фото: ДСНС

У Києві заверишилися аварійно-рятувальні роботи, метою яких було ліквідувати наслідки російського ракетного удару. Загалом рятувальники надали допомогу 22 постраждалим. Загалом ними було врятовано 55 осіб.

Про це повідомили у ДСНС.

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Загалом за цей час службі порятунку надійшло 176 повідомлень про вибухи та займання у трьох районах столиці, а саме Святошинському, Печерському і Солом’янському.

Рятувальники повідомили, що на 20 різних локаціях працювало майже 200 рятувальників та 40 одиниць техніки.

Внаслідок ворожої атаки постраждало 22 людини, серед них четверо дітей, госпіталізовано було 12 осіб. Загалом працівники ДСНС врятували та евакуювали 55 осіб.

Також 80 людей потребували психологічної допомоги, яка була їм надана. Пошкоджено було 28 об’єктів, серед яких житлові будинки, медзаклад, навчальні заклади та автомобілі.

"Дякуємо силам ППО, працівникам поліції, медикам та всім небайдужим громадянам за невтомну працю та допомогу", — говориться у звіті ДСНС.

Рятувальники на місці падіння уламка. Фото: ДСНС

Працівник ДСНС біля палаючої машини. Фото: ДСНС

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, російські загарбники завдали масованого удару по Україні 23 січня. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що російські окупанти завдали комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Загалом загарбники випустили 41 повітряну ціль, а сили ППО знищили 21 ракету.

Внаслідок атаки в Києві постраждали 22 особи. У кількох районах міста є ворожі уламки, які впали, що спричинило пожежу приміщень, будинків, автомобілів. У багатоповерхівках вибито вікна.

Крім того, спеціалісти Державної служби з надзвичайних ситуацій показали, як ліквідують бойову частину ворожої ракети Х-101. Сьогодні, 23 січня, внаслідок ворожого обстрілу, ракета впала на одній з вулиць Святошинського району столиці.