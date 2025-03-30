В Киеве завтра будут действовать ограничения дорожного движения - детали

Пробка на дороге. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве и области в понедельник, 31 марта, временно ограничат дорожное движение. Причиной является проведение охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Об этом сообщила пресс-служба Управления государственной охраны Украины в Facebook в воскресенье, 30 марта.

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Ограничение движения на дорогах

"31 марта в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций в Киеве и Киевской области будут действовать временные ограничения дорожного движения. Просим учесть указанную информацию при перемещении", — говорится в сообщении.

Там напомнили, что по закону иностранным делегациям, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана УГО. Поэтому военные ведомства имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах.

Также они могут не допускать граждан на отдельные участки и объекты, требовать от них оставаться на определенных местах или оставить их.

Скриншот поста УГО

Напомним, в Киеве частично перекрыли движение по Южному мосту — там до 1 августа 2025 года будут идти масштабные ремонтные работы.

Также в столице усилят контроль за соблюдением парковки автомобилей, поскольку во время атак РФ спецслужбы не могут заехать во дворы домов.