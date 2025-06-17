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Главная Киев В Киеве завтра объявили Днем траура по погибшим

В Киеве завтра объявили Днем траура по погибшим

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Дата публикации 17 июня 2025 11:36
В Киеве 18 июня - День траура по погибшим из-за атаки РФ
Жители дома возле руин. Фото: Reuters/Thomas Peter
Ключові моменти День траура в Киеве

Российские войска в ночь на вторник, 17 июня, ударили по Киеву, в результате чего погибли 14 человек и 114 ранены. Поэтому городские власти установили завтра, 18 июня, Днем траура по погибшим.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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День траура в Киеве

"Завтрашний день, 18 июня, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", — отметил Кличко.

По словам мэра, в среду в городе приспустят флаги на всех коммунальных зданиях, а также это сделать рекомендуют на зданиях государственной и частной форм собственности. В то же время завтра в столице запретили любые развлекательные мероприятия.

Сейчас на месте ударов продолжается разбор завалов: известно о трех погибших в Дарницком районе. Также спасатели продолжают поисково-спасательную операцию в Соломенском районе. Всего от вражеской атаки пострадали 114 жителей Киева.

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Скриншот поста Кличко

Напомним, в "Укрзализныце" сообщили, что во время атаки на Киев Россия повредила вагоны с украинским зерном.

А в МВД показали, как сверху выглядит дом в Соломенском районе, в который попала российская ракета.

Виталий Кличко Киев война в Украине атака погибшие День траура
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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