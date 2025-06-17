В Киеве 18 июня - День траура по погибшим из-за атаки РФ

В Киеве завтра объявили Днем траура по погибшим
Российские войска в ночь на вторник, 17 июня, ударили по Киеву, в результате чего погибли 14 человек и 114 ранены. Поэтому городские власти установили завтра, 18 июня, Днем траура по погибшим.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
День траура в Киеве
"Завтрашний день, 18 июня, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", — отметил Кличко.
По словам мэра, в среду в городе приспустят флаги на всех коммунальных зданиях, а также это сделать рекомендуют на зданиях государственной и частной форм собственности. В то же время завтра в столице запретили любые развлекательные мероприятия.
Сейчас на месте ударов продолжается разбор завалов: известно о трех погибших в Дарницком районе. Также спасатели продолжают поисково-спасательную операцию в Соломенском районе. Всего от вражеской атаки пострадали 114 жителей Киева.
Напомним, в "Укрзализныце" сообщили, что во время атаки на Киев Россия повредила вагоны с украинским зерном.
А в МВД показали, как сверху выглядит дом в Соломенском районе, в который попала российская ракета.
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