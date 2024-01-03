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В Киеве увеличилось количество пострадавших в результате ракетной атаки РФ

3 января 2024 14:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве увеличилось количество пострадавших в результате ракетной атаки РФ
Последствия ракетного удара РФ в Киеве. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве в результате ракетной атаки, которая произошла вчера, 2 января, уже известно о 54 пострадавших. Еще двое, к сожалению, погибли.

Об этом сообщили в пресс-службе КГВА.

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Отмечается, что большинство пострадавших имеют минно-взрывные травмы.

пострадавшие люди в результате ракетных обстрелов Киева
Скриншот сообщения из Telegram КГВА

В свою очередь заместитель городского головы Киева Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Киев 24" заявил, что в результате террористической атаки России в Соломенском районе столицы пострадала 321 квартира, семь квартир сгорели полностью.

Что известно о ракетных обстрелах столицы 2 января

2 января Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву. В результате падения обломков ракет зафиксировано попадание в гражданские объекты города, среди которых многоэтажки и нежилые застройки.

В свою очередь член Европейского парламента Ги Вергофстадт отреагировал на утренний ракетный удар России по Украине. По его словам, Европейскому Союзу следует усилить военную помощь Киеву, чтобы защищаться от атак РФ.

Кроме того, Нацполиция показала первые минуты после удара по дому в Киеве.

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