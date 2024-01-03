В Киеве увеличилось количество пострадавших в результате ракетной атаки РФ

Последствия ракетного удара РФ в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в результате ракетной атаки, которая произошла вчера, 2 января, уже известно о 54 пострадавших. Еще двое, к сожалению, погибли.

Об этом сообщили в пресс-службе КГВА.

Читайте также:

Последствия вражеской атаки на Киев 2 января

Отмечается, что большинство пострадавших имеют минно-взрывные травмы.

Скриншот сообщения из Telegram КГВА

В свою очередь заместитель городского головы Киева Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Киев 24" заявил, что в результате террористической атаки России в Соломенском районе столицы пострадала 321 квартира, семь квартир сгорели полностью.

Что известно о ракетных обстрелах столицы 2 января

2 января Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву. В результате падения обломков ракет зафиксировано попадание в гражданские объекты города, среди которых многоэтажки и нежилые застройки.

В свою очередь член Европейского парламента Ги Вергофстадт отреагировал на утренний ракетный удар России по Украине. По его словам, Европейскому Союзу следует усилить военную помощь Киеву, чтобы защищаться от атак РФ.

Кроме того, Нацполиция показала первые минуты после удара по дому в Киеве.