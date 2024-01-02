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Ранковий обстріл Києва — уламки збитих ракет впали біля посольства США

2 січня 2024 14:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ранковий обстріл Києва — уламки збитих ракет впали біля посольства США
Наслідки обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок російської атаки Києва сьогодні вранці, уламки збитих ворожих ракет впали неподалік посольства США. На щастя, обійшлося без постраждалих. 

Про це розповів т.в.о. голови Шевченківської районної державної адміністрації Олександр Поповцев в ефірі телемарафону

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Уламки ракет біля посольства США

"Маємо один епіцентр — в районі метро Дорогожичі — вулиці Теліги. Уламки збитої ракети впали в паркову зону, вибиті шибки близько в 10 будинках. Також маємо незначні уламки ракет в районі посольства США", — йдеться у повідомленні.

На щастя, ніхто не постраждав, у місті лише були перебої у водопостачанні, теплопостачанні та з електроенергією, але наразі надання цих послуг повністю відновлено.

Ракетна атака на Київ 2 січня

Сьогодні зранку в Києві було чутно вибухи. Українців попередили про загрозу застосування балістичної зброї. У всіх областях оголошено повітряну тривогу. 

Росія завдала чергового ракетного удару по Києву. Внаслідок падіння уламків ракет зафіксовано влучання в цивільні об'єкти міста, серед яких багатоповерхівки та нежитлові забудови.

Також ми писали, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, член Європейського парламенту Гі Вергофстадт відреагував на ранковий ракетний удар Росії по Україні. За його словами, Європейському Союзу потрібно посилити військову допомогу Києву, аби захищатись від атак РФ.

Додамо, Віталій Кличко розповів, що в будинку в Соломʼянському районі рятувальники деблокували 17 людей, а кількість постраждалих збільшилася до 43.

Також Нацполіція показала перші хвилини після удару по будинку в Києві. 

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