В Киеве женщина наехала на пешехода и скрылась
Во вторник, 9 января, в Днепровском районе Киева произошло ДТП. Там автомобиль наехал на пешехода и скрылся с места происшествия.
Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.
ДТП в Днепровском районе Киева
Сообщается, что патрульные, прибыв на место происшествия, обнаружили заявителя, который звонил на линию 112.
Мужчина рассказал, что увидел как автомобиль Skoda наехал на пешехода и скрылся. Он также отметил, что травмированную женщину уже госпитализировали в медицинское учреждение и отметил вероятное направление движения авто, которое совершило аварию.
Полицейские обследовали прилегающие территории и обнаружили транспортное средство, вероятно, и причастное к аварии. Проверив информацию, выяснилось, что за рулем находилась 52-летняя женщина.
Патрульные доставили ее на место ДТП и передали следователям, которые выясняют детали происшествия.
Напомним, в Оболонском районе Киева утром, 10 января, произошло ДТП. Из-за этого было затруднено дорожное движение на одном из участков дороги.
Также в Киеве на таксиста, отказавшегося обслуживать пассажирок на украинском языке, наложили штраф. Мужчина должен оплатить 3400 гривен за нарушение закона о языке.
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