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В Киеве женщина наехала на пешехода и скрылась

11 января 2024 09:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве женщина наехала на пешехода и скрылась
Авто, совершившее наезд на пешехода. Фото: патрульная полиция Киева
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во вторник, 9 января, в Днепровском районе Киева произошло ДТП. Там автомобиль наехал на пешехода и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

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Сообщается, что патрульные, прибыв на место происшествия, обнаружили заявителя, который звонил на линию 112.

Мужчина рассказал, что увидел как автомобиль Skoda наехал на пешехода и скрылся. Он также отметил, что травмированную женщину уже госпитализировали в медицинское учреждение и отметил вероятное направление движения авто, которое совершило аварию.

Полицейские обследовали прилегающие территории и обнаружили транспортное средство, вероятно, и причастное к аварии. Проверив информацию, выяснилось, что за рулем находилась 52-летняя женщина.

Патрульные доставили ее на место ДТП и передали следователям, которые выясняют детали происшествия.

Напомним, в Оболонском районе Киева утром, 10 января, произошло ДТП. Из-за этого было затруднено дорожное движение на одном из участков дороги.

Также в Киеве на таксиста, отказавшегося обслуживать пассажирок на украинском языке, наложили штраф. Мужчина должен оплатить 3400 гривен за нарушение закона о языке.

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Киев
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