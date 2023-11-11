В Киеве женщина и ее взрослый сын напали на маму с ребенком в маршрутке

Женщина со своим взрослым сыном, напав на мать с ребенком. Фото: скриншот

В Киеве на Виноградаре взрослый мужчина вместе со своей мамой напал на молодую женщину, у которой была коляска с ребенком. После этого они заблокировали проезд маршрутки и требовали извинений за якобы нападение на них.

Видео инцидента начало распространяться на Telegram-каналах Киева.

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Нападение на женщину с ребенком в Киеве

"Я специально ждала маршрутку, где были специальные места для колясок. Замечу, что когда я зашла в маршрутку, она была почти пуста", — рассказала мать ребенка.

Далее она рассказала, что попросила немного подвинуться сидящую рядом женщину, на что та ответила: "Обойдешься".

"Из-за этого так получилось, что я преградила им путь. Когда через три остановки они начали выходить, то оттолкнули коляску так, что она улетела в другой конец салона. Я толкнула эту женщину, потому что у меня было шоковое состояние", — рассказала потерпевшая.

Мужчина и его мать не дали маршрутке уехать

После этого виновники конфликта женщина и ее взрослый сын стали в дверях маршрутки и не давали ей сдвинуться с места. Они не давали никому выйти из маршрутки или зайти в нее. При этом мужчина в грубой форме требовал прощения за то, что его мать якобы держали за горло.

Также на видео видно, что присутствующие в маршрутке мужчины тормозят усмирить скандалистов, но безуспешно.

Ранее мы рассказывали, что в Трапезной палате Киево-Печерской Лавры неизвестная женщина сняла видео, на котором прыгала и танцевала. В сети разгорелся скандал.

Напоминаем, что представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что у военного, которого избили в Киеве, была контузия.