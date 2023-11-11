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У Києві жінка та її дорослий син напали на маму з дитиною у маршрутці

11 листопада 2023 17:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві жінка та її дорослий син напали на маму з дитиною у маршрутці
Жінка зі своїм дорослим сином, які напали на мати з дитиною. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві на Виноградарі дорослий чоловік разом зі своєю мамою напав на молоду жінку, у якої була коляска з дитиною. Після цього вони заблокували проїзд маршрутки і вимагали вибачень за нібито напад на них.

Відео інциденту почало ширитися на Telegram-каналах Києва.

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Напад на жінку з дитиною у Києві

"Я спеціально чекала маршрутку де були спеціальні місця для колясок. Зауважу, що коли я зайшла у маршрутку, вона була майже пуста", — розповіла мати дитини.

Далі вона розповіла, що попросила трохи посунутися жінку, що сиділа поряд, на що та відповіла: "Обійдешся".

"Через це так вийшло, що я перегородила їм шлях. Коли через три зупинки вони почали виходити, то відштовхнули коляску так, що вона відлетіла в інший кінець салону. Я пихнула цю жіночку, бо в мене був шоковий стан", — розповіла потерпіла.

Чоловік і його мати не дали маршрутці виїхати

Після цього винуватці конфлікту, жінка і її дорослий син стали у дверях маршрутки і не давали їй зрушити з місця. Вони не давали нікому вийти з маршрутки або зайти до неї. При цьому чоловік у грубій формі вимагав вибачень за те, що його мати нібито тримали за горло. 

Також на відео видно, що присутні у маршрутці чоловіки гамагаються втихомирити скандалістів, але безуспішно.

Раніше ми розповідали, що у Трапезній палаті Києво-Печерської Лаври невідома жінка зняла відео, на якому стрибала та танцювала. У мережі розгорівся скандал.

Нагадуємо, що речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що у військового, якого побили в Києві, була контузія. 

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