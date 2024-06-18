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В Киеве женщина с сыном поджигали авто военных по заказу спецслужб России

18 июня 2024 14:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Женщина с сыном поджигали авто военных в Киеве по заказу россиян
Правоохранители и задержанные фигуранты. Фото: t.me/gunpKyiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве разоблачили женщину с 14-летним сыном, которые поджигали автомобили военных. Они делали это по заказу спецслужб России.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram во вторник, 18 июня.

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Жительница Черниговской области с сыном нашли "дополнительную прибыль" через Telegram-канал. Фигуранты по заказу российских спецслужб прибыли в Киев для выполнения задач. 

Днем женщина с сыном отслеживали нужные транспортные средства, а ночью с помощью зажигательной смеси подожгли два автомобиля в Шевченковском районе. Речь идет о Mercedes-Benz и Mitsubishi Pajero. Свои действия сообщники записывали на видео как доказательство заказчикам о выполненном задании.

В Киеве женщина с сыном поджигали авто военных по заказу спецслужб России
Авто военных после поджога.
Фото: t.me/gunpKyiv

"По результатам оперативно-розыскных мероприятий мы разоблачили и задержали женщину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального Кодекса, а ее несовершеннолетнего сына поместили в Центр социальной поддержки и реабилитации детей на время, пока обоим не изберут меры пресечения", — говорится в сообщении.

Поджог авто военных в Киеве
Зажигалка и спички, найденные у фигурантов. Фото: t.me/gunpKyiv
В Киеве поджигали авто военных по заказу РФ
Авто военных после поджога. Фото: t.me/gunpKyiv

Фигурантам объявили подозрение в умышленном уничтожении имущества, совершенном путем поджога. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

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Пост  полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве объявили подозрение бывшему государственному эксперту Министерства образования и науки. Фигурант называл современную Украину "колонией" запада и высмеивал ее независимость. 

Также Печерский райсуд Киева заочно судил бывшего народного депутата от "Партии регионов" Дмитрия Святаша, обвиненного в оправдывании войны России против Украины и мошенничестве на сумму 2,2 млрд гривен. Экс-регионал получил 12 лет тюрьмы.

огонь
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