Жінка з сином підпалювали авто військових у Києві на замовлення росіян

Правоохоронці та затримані фігуранти. Фото: t.me/gunpKyiv

У Києві викрили жінку з 14-річним сином, які підпалювали автомобілі військових. Вони робили це на замовлення спецслужб Росії.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у вівторок, 18 червня.

Читайте також:

Підпал військових авто в Києві

Мешканка Чернігівської області з сином знайшли "додатковий прибуток" через Telegram-канал. Фігуранти на замовлення російських спецслужб прибули до Києва для виконання завдань.

Вдень жінка з сином відстежували потрібні транспортні засоби, а вночі за допомогою запалювальної суміші підпалили дві автівки в Шевченківському районі. Йдеться про Mercedes-Benz та Mitsubishi Pajero. Свої дії спільники записували на відео як доказ замовникам про виконане завдання.

Авто військових після підпалу. Фото: t.me/gunpKyiv

"За результатами оперативно-розшукових заходів ми викрили та затримали жінку у порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу, а її неповнолітнього сина помістили до Центру соціальної підтримки та реабілітації дітей на час, допоки обом не оберуть запобіжні заходи", — йдеться у повідомленні.

Запальничка та сірники, які знайшли у фігурантів. Фото: t.me/gunpKyiv

Авто військових після підпалу. Фото: t.me/gunpKyiv

Фігурантам оголосили підозру в умисному знищенні майна, вчиненому шляхом підпалу. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві оголосили підозру колишньому державному експерту Міністерства освіти і науки. Фігурант називав сучасну Україну "колонією" заходу та висміював її незалежність.

Також Печерський райсуд Києва заочно судив колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Дмитра Святаша, якого звинуватили у виправдовуванні війни Росії проти України та шахрайстві на суму 2,2 млрд гривень. Ексрегіонал отримав 12 років в'язниці.