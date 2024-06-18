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У Києві жінка з сином підпалювали авто військових на замовлення спецслужб Росії

18 червня 2024 14:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Жінка з сином підпалювали авто військових у Києві на замовлення росіян
Правоохоронці та затримані фігуранти. Фото: t.me/gunpKyiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві викрили жінку з 14-річним сином, які підпалювали автомобілі військових. Вони робили це на замовлення спецслужб Росії.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у вівторок, 18 червня.

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Мешканка Чернігівської області з сином знайшли "додатковий прибуток" через Telegram-канал. Фігуранти на замовлення російських спецслужб прибули до Києва для виконання завдань. 

Вдень жінка з сином відстежували потрібні транспортні засоби, а вночі за допомогою запалювальної суміші підпалили дві автівки в Шевченківському районі. Йдеться про Mercedes-Benz та Mitsubishi Pajero. Свої дії спільники записували на відео як доказ замовникам про виконане завдання.

У Києві жінка з сином підпалювали авто військових на замовлення спецслужб Росії
Авто військових після підпалу. Фото: t.me/gunpKyiv

"За результатами оперативно-розшукових заходів ми викрили та затримали жінку у порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу, а її неповнолітнього сина помістили до Центру соціальної підтримки та реабілітації дітей на час, допоки обом не оберуть запобіжні заходи", — йдеться у повідомленні.

Підпал авто військових у Києві
Запальничка та сірники, які знайшли у фігурантів. Фото: t.me/gunpKyiv
У Києві підпалювали авто військових на замовлення РФ
Авто військових після підпалу. Фото: t.me/gunpKyiv

Фігурантам оголосили підозру в умисному знищенні майна, вчиненому шляхом підпалу. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

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Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві оголосили підозру колишньому державному експерту Міністерства освіти і науки. Фігурант називав сучасну Україну "колонією" заходу та висміював її незалежність. 

Також Печерський райсуд Києва заочно судив колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Дмитра Святаша, якого звинуватили у виправдовуванні війни Росії проти України та шахрайстві на суму 2,2 млрд гривень. Ексрегіонал отримав 12 років в'язниці.

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Київ
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Telegram

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