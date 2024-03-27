В Киеве изменили движение общественного транспорта — в КГГА назвали новые маршруты

Люди возле автобуса. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве со среды, 27 марта, вводится новый маршрут для общественного транспорта. Речь идет о троллейбусах №28 и №31, а также автобусе №45. В Киевской городской государственной администрации назвали улицы, по которым теперь будет курсировать транспорт.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Telegram.

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Новые маршруты автобуса и троллейбусов в Киеве

В КГГА проинформировали, что 27 марта с 11:00 до 13:00 будет изменено движение двух троллейбусов и автобуса в Киеве.

Соответственно, теперь троллейбус №28 будет курсировать от проспекта Свободы к Воздухофлотскому путепроводу. А троллейбусом №31 можно воспользоваться по маршруту от ул. Милославской до ул. Юрия Ильенко по собственному маршруту, далее ул. Деревлянская — ул. Белорусская до Лукьяновской площади.

Также изменения коснулись и автобуса №45. Теперь им можно будет воспользоваться в направлении ул. Григоренко: по ул. Строителей — ул. Григория Чупрынки – просп. Мира и дальше по маршруту.

Скриншот сообщения КГГА

Напомним, 25 марта Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В результате было согласовано изменение курсирования маршрута некоторых троллейбусов.

Также мы писали, что с 18 марта по 30 апреля, кроме выходных, в Киеве изменена работа трамваев из-за их технического обслуживания. Речь идет о трамвае маршрута №5.