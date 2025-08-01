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Главная Киев В Киеве значительно возросло количество погибших от атаки РФ

В Киеве значительно возросло количество погибших от атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 07:19
Последствия удара по Киеву 31 июля — количество погибших возросло
Спасатель на месте удара российской ракеты. Фото: ГСЧС

Количество погибших в результате российской атаки на Киев в ночь на 31 июля стремительно возросло. Всего известно про 26 погибших.

Об этом сообщил утром 1 августа глава КГГА Тимур Ткаченко.

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Ночью и утром спасатели продолжали аварийно-поисковые работы. Из-под завалов дома в Святошинском районе столицы удалось деблокировать еще 11 погибших, среди которых ребенок двух лет.

Наслідки обстрілу Києва 31 липня
Бойцы ГСЧС деблокировали тело. Фото: ГСЧС

По состоянию на 6:35 в результате российской атаки на столицу известно о 26 погибших, среди них трое детей.

Всего от обстрела пострадали 159 человек, из которых 16 - это дети. Всем пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь.

Сейчас поисково-спасательная операция еще продолжается.

Наслідки атаки на Київ 31 липня
Аварийно-поисковая операция в Святошинском районе. Фото: ГСЧС
Наслідки обстрілу Києва в ніч на 31 липня
Спасатели на месте аварийно-поисковых работ. Фото: ГСЧС

Напомним, в МВД сообщили, что под завалами дома в Святошинском районе погибла полицейская.

А также 1 августа в Киеве объявлен День траура по погибшим в результате российской атаки 31 июля.

Киев обстрелы атака погибшие пострадавшие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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