Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве нашли патроны к автомату возле мусорных баков arrow

В Киеве нашли патроны к автомату возле мусорных баков

24 мая 2024 08:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве возле мусорных баков обнаружили пакет с патронами
Патроны к автомату, которые нашли в Киеве. Фото: t.me/kyivpatrol
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве нашли патроны к автомату возле мусорных баков. Это произошло в Святошинском районе города.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в Telegram.

Читайте также:

Патроны к автомату возле мусорных баков в Киеве

На линию 112 в Святошинском районе поступил вызов об обнаружении подозрительных предметов. Женщина сообщила, что нашла пакет с патронами. 

Патрульные прибыли на место, где обнаружили пакет с вероятными патронами к автомату. Они вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

"Друзья, будьте бдительны! В случае обнаружения подозрительных предметов не прикасайтесь к ним и сразу позвоните в соответствующие службы", — говорится в сообщении.

null
Пост патрульной полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве полицейские задержали наркоторговца. У него конфисковали наркотиков на более пяти миллионов гривен.

Также суд объявил приговор мужчине, который в конце марта в Киеве в Святошинском районе угнал автомобиль с парковочной площадки. Он проведет за решеткой пять лет и два месяца.

Киев
оружие
полиция
мусор

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

19 мая 2024

17:07 Лунин станет игроком известного клуба — Реал не сможет удержать украинца