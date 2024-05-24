В Киеве возле мусорных баков обнаружили пакет с патронами

Патроны к автомату, которые нашли в Киеве. Фото: t.me/kyivpatrol

В Киеве нашли патроны к автомату возле мусорных баков. Это произошло в Святошинском районе города.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в Telegram.

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Патроны к автомату возле мусорных баков в Киеве

На линию 112 в Святошинском районе поступил вызов об обнаружении подозрительных предметов. Женщина сообщила, что нашла пакет с патронами.

Патрульные прибыли на место, где обнаружили пакет с вероятными патронами к автомату. Они вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

"Друзья, будьте бдительны! В случае обнаружения подозрительных предметов не прикасайтесь к ним и сразу позвоните в соответствующие службы", — говорится в сообщении.

Пост патрульной полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве полицейские задержали наркоторговца. У него конфисковали наркотиков на более пяти миллионов гривен.

Также суд объявил приговор мужчине, который в конце марта в Киеве в Святошинском районе угнал автомобиль с парковочной площадки. Он проведет за решеткой пять лет и два месяца.