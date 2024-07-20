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В Киеве снесли исторический дом — полиция расследует инцидент

20 июля 2024 17:16
Валерия Барановская - редактор
Незаконный снос исторического здания в Киеве — что известно
Снесенное здание в Киеве. Фото: Нацполиция
Валерия Барановская - редактор

В пятницу, 19 июля, неизвестные снесли исторический дом на улице Александра Конисского в Киеве с помощью тяжелой строительной техники. Полиция начала уголовное производство и изъяла технику.

Об этом сообщила полиция Киева в субботу, 20 июля.

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Снос исторического здания в Киеве

Вечером в пятницу, 19 июля, в полицию Киева поступило сообщение о том, что на улице Александра Конисского неизвестные с помощью тяжелой строительной техники снесли исторический дом. Он был построен в конце IX века.

По прибытии на место происшествия правоохранители изъяли технику, с помощью которой снесли здание.

В Киеве неизвестные снесли здание
Изъятая техника. Фото: Нацполиция

По указанному факту следователи Шевченковского управления полиции расследуют уголовное производство. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и решается вопрос об аресте техники.

Напомним, в Киеве в Оболонском районе правоохранители задержали местного жителя. Человек хранил при себе десять свертков с амфетамином. Ему грозит до восьми лет заключения.

Ранее мы писали, что в Киеве директор одного из коммунальных предприятий закупил соль, которая должна была противодействовать обледенению дороги. Впоследствии стало известно, что она не содержит необходимого противогололедного реагента.

Киев снос полиция Криминал дом Нацполиция

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