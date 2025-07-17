В Киеве снова уничтожают дворец Кирилла Разумовского — видео

Дворец Разумовского в марте 2024 года. Фото: t.me/spadshchyna_kyiv

Старинный дворец гетмана Кирилла Разумовского в Печерском районе Киева снова оказался под угрозой. Несмотря на наложенный арест на сооружение, местные активисты сообщают о ремонтных работах, которые продолжаются на территории.

О ситуации рассказал корреспондент Александр Саюн в эфире День.LIVE.

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В марте прошлого года под видом ремонтных работ строители начали демонтаж части Киевской крепости, возведенной в 1853 году.

Впоследствии выяснилось, что под ней находился исторический фундамент дворца последнего гетмана Украины Кирилла Разумовского. Объект датирован 1803 годом, однако на момент возведения инженерных сооружений сам деревянный дворец уже не сохранился.

Дворец Кирилла Разумовского в феврале 2025 года. Фото: КГГА

Тогда в Министерстве культуры и КГГА заявили о том, что работы ведутся не по регламенту и без соответствующей документации. Национальная полиция открыла производство, а Минкульт наложил арест и штраф в 170 тыс. гривен.

Однако, недавно активисты и историки заметили, что на закрытой территории усадьбы, несмотря на запрет, возобновились ремонтные работы. Сейчас на этом месте установлен забор и размещен паспорт объекта, где указано, что продолжается "реставрация фундаментов". Вся территория полностью ограждена, поэтому увидеть, что именно происходит за забором, пока невозможно.

Зато на момент записи съемочной группы День.LIVE проведение строительных работ на территории усадьбы не было зафиксировано.

Напомним, в прокуратуре прокомментировали инцидент с разрушением метро в Киеве.

А также чиновников на Киевщине разоблачили в присвоении средств на восстановление разрушенного жилья.