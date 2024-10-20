Воздушная тревога в Киеве 20 октября 2024

Иранский дрон в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Воздушную тревогу в Киеве объявили в ночь на 20 октября. Ее причиной стали дроны россиян.

Об этом сообщает мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

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Воздушная тревога в Киеве 20 октября

Сигнал воздушной тревоги раздался в 02:11, после чего в Воздушных силах ВСУ сообщили, что к столице приближается ударный БпЛА. Также киевлян призвали до отбоя угрозы оставаться в укрытиях.

В то же время информацию о дронах подтвердили и в Киевской городской военной администрации (КГВА).

"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!", — отметил Сергей Попко, начальник КГВА.

Где объявлена тревога

По состоянию на 02:13 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что поздно вечером, 19 октября, в Киеве и большинстве областей Украины тоже объявляли тревогу. Она, как и нынешняя, была связана с российскими дронами.

Также мы писали, что в Киеве в тот момент раздалась серия взрывов. В городе работали силы ПВО.