В Киеве женщина упала под поезд метро — движение восстановили

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве возобновили движение поездов "синей" линии метро. Ограничения вводили из-за того, что одна из пассажирок попала под поезд.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в четверг, 3 апреля.

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Из-за того, что под поезд попала женщина, закрыли на вход станции метро "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Почайна" и "Тараса Шевченко". Известно, что пассажирка жива. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

"Движение поездов "синей" линии метро восстановлено в обычном режиме. Все станции работают на вход и выход для пассажиров", — отмечают в КГВА.

Сообщение КГВА. Фото: скриншот

Напомним, в сети появилось видео с места инцидента в метро Киева. На "синей" ветке под поезд упал человек.

Также мы ранее писали о том, что на станции метро "Театральная" в Киеве недавно произошла аварийная ситуация. Там из-под потолка обвалилась часть облицовки.