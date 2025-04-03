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У Києві знову працює лінія метро, де під поїзд потрапила жінка

3 квітня 2025 19:30
Ольга Антоновська - редактор
У Києві жінка впала під поїзд метро — рух на лінії відновили
Метро у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ольга Антоновська - редактор

У Києві відновили рух поїздів "синьої" лінії метро. Обмеження впроваджували через те, що одна із пасажирок потрапила під потяг.

Про це повідомила пресслужба КМВА у четвер, 3 квітня.

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Через те, що під потяг потрапила жінка, закрили на вхід станції метро "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" й "Тараса Шевченка". Відомо, що пасажирка жива. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.

"Рух поїздів "синьої" лінії метро відновлено у звичайному режимі. Усі станції працюють на вхід та вихід для пасажирів", — зазначають у КМВА.

У Києві під потяг метро впала жінка
Повідомлення КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, у мережі з'явилось відео з місця інциденту в метро Києва. На "синій" гілці під потяг впала людина.

Також ми раніше писали про те, що на станції метро "Театральна" в Києві нещодавно сталася аварійна ситуація. Там з-під стелі обвалилася частина облицювання.

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