У Києві жінка впала під поїзд метро — рух на лінії відновили

У Києві знову працює лінія метро, де під поїзд потрапила жінка
У Києві відновили рух поїздів "синьої" лінії метро. Обмеження впроваджували через те, що одна із пасажирок потрапила під потяг.
Про це повідомила пресслужба КМВА у четвер, 3 квітня.
Рух метро у Києві відновили
Через те, що під потяг потрапила жінка, закрили на вхід станції метро "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" й "Тараса Шевченка". Відомо, що пасажирка жива. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.
"Рух поїздів "синьої" лінії метро відновлено у звичайному режимі. Усі станції працюють на вхід та вихід для пасажирів", — зазначають у КМВА.
Нагадаємо, у мережі з'явилось відео з місця інциденту в метро Києва. На "синій" гілці під потяг впала людина.
Також ми раніше писали про те, що на станції метро "Театральна" в Києві нещодавно сталася аварійна ситуація. Там з-під стелі обвалилася частина облицювання.
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