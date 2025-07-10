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Главная Киев В Киеве снова возросло количество пострадавших — детали от КГВА

В Киеве снова возросло количество пострадавших — детали от КГВА

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 14:28
Киев атаковали 10 июля — количество пострадавших снова возросло
Последствия обстрела Киева 10 июля. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В результате ночного обстрела Киева 10 июля, количество пострадавших снова возросло. Известно, что ранения получили 22 человека.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко.

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"Люди, которые получили ранения в результате очередного террора России, продолжают обращаться за помощью", — рассказал Ткаченко.

По его данным, сейчас известно уже о 22 пострадавших лицах.

Обстріли Києва 10 липня
Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Напомним, 10 июля из-за вражеских обстрелов Киев накрыл едкий смог. В столице были многочисленные пожары

Также в МВД отметили, что среди погибших в Киеве есть 22-летняя девушка — капрал полиции.

Киев обстрелы дроны война в Украине Тимур Ткаченко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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