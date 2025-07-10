Киев атаковали 10 июля — количество пострадавших снова возросло

Последствия обстрела Киева 10 июля. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В результате ночного обстрела Киева 10 июля, количество пострадавших снова возросло. Известно, что ранения получили 22 человека.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко.

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"Люди, которые получили ранения в результате очередного террора России, продолжают обращаться за помощью", — рассказал Ткаченко.

По его данным, сейчас известно уже о 22 пострадавших лицах.

Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Напомним, 10 июля из-за вражеских обстрелов Киев накрыл едкий смог. В столице были многочисленные пожары

Также в МВД отметили, что среди погибших в Киеве есть 22-летняя девушка — капрал полиции.