Киев атаковали 10 июля — количество пострадавших снова возросло

В Киеве снова возросло количество пострадавших — детали от КГВА
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Дата публикации 10 июля 2025 14:28
Последствия обстрела Киева 10 июля. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
В результате ночного обстрела Киева 10 июля, количество пострадавших снова возросло. Известно, что ранения получили 22 человека.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко.
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"Люди, которые получили ранения в результате очередного террора России, продолжают обращаться за помощью", — рассказал Ткаченко.
По его данным, сейчас известно уже о 22 пострадавших лицах.
Напомним, 10 июля из-за вражеских обстрелов Киев накрыл едкий смог. В столице были многочисленные пожары
Также в МВД отметили, что среди погибших в Киеве есть 22-летняя девушка — капрал полиции.
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