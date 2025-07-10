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Головна Київ У Києві знову зросла кількість постраждали — деталі від Ткаченка

У Києві знову зросла кількість постраждали — деталі від Ткаченка

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 14:28
Київ атакували 10 липня — кількість постраждалих знову зросла
Наслідки обстрілу Києва 10 липня. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Внаслідок нічного обстрілу Києва 10 липня, кількість постраждалих знову зросла. Наразі відомо, що поранення отримали 22 людей.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко

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Обстріли Києва 10 липня

"Люди, які отримали поранення внаслідок чергового терору Росії, продовжують звертатись за допомогою", — розповів Ткаченко.

За його даними, наразі відомо вже про 22 постраждалих осіб.

Обстріли Києва 10 липня
Скриншот допису Тимура Ткаченка

Нагадаємо, 10 липня через ворожі обстріли Київ накрив їдкий смог. У столиці були численні пожежі

Також в МВС зазначили, що серед загиблих в Києві є 22-річна дівчина — капрал поліції.

Київ обстріли дрони війна в Україні Тимур Ткаченко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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