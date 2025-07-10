Київ атакували 10 липня — кількість постраждалих знову зросла

У Києві знову зросла кількість постраждали — деталі від Ткаченка
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Дата публікації: 10 липня 2025 14:28
Наслідки обстрілу Києва 10 липня. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Внаслідок нічного обстрілу Києва 10 липня, кількість постраждалих знову зросла. Наразі відомо, що поранення отримали 22 людей.
Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.
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"Люди, які отримали поранення внаслідок чергового терору Росії, продовжують звертатись за допомогою", — розповів Ткаченко.
За його даними, наразі відомо вже про 22 постраждалих осіб.
Нагадаємо, 10 липня через ворожі обстріли Київ накрив їдкий смог. У столиці були численні пожежі
Також в МВС зазначили, що серед загиблих в Києві є 22-річна дівчина — капрал поліції.
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