Київ атакували 10 липня — кількість постраждалих знову зросла

Наслідки обстрілу Києва 10 липня. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Внаслідок нічного обстрілу Києва 10 липня, кількість постраждалих знову зросла. Наразі відомо, що поранення отримали 22 людей.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

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"Люди, які отримали поранення внаслідок чергового терору Росії, продовжують звертатись за допомогою", — розповів Ткаченко.

За його даними, наразі відомо вже про 22 постраждалих осіб.

Скриншот допису Тимура Ткаченка

Нагадаємо, 10 липня через ворожі обстріли Київ накрив їдкий смог. У столиці були численні пожежі

Також в МВС зазначили, що серед загиблих в Києві є 22-річна дівчина — капрал поліції.