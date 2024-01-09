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В Киеве снова возросло число погибших в результате обстрела 29 декабря

9 января 2024 13:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве снова возросло число погибших в результате обстрела 29 декабря
Обломок российской ракеты в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 9 января, в Киеве снова возросло число погибших в результате обстрела 29 декабря. В общей сложности жертвами российской атаки стали 33 человека.

Об этом сообщает КГВА.

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"Во время демонтажа разрушенных строительных конструкций на складском помещении в Шевченковском районе были обнаружены признаки еще одного погибшего", — говорится в сообщении.

В КГВА добавили, что эти данные подтвердила проведенная сверка национальной полиции.

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Пост КГВА. Фото: скриншот

Напомним, 29 декабря оккупанты атаковали Киев. В результате вражеских обстрелов есть раненые и погибшие. Пострадали гражданские объекты.

Также мы писали, что в Святошинском районе в результате атаки загорелись авто, но местный житель не испугался и отогнал горящую машину, чтобы спасти другие авто.

Добавим, жители Святошинского района Киева прокомментировали атаку российских оккупантов на город. Они говорят, что было очень громко и страшно.

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