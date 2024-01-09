Уламок російської ракети у Києві. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 9 січня, у Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу 29 грудня. Загалом жертвами російської атаки стали 33 людини.

Про це повідомляє КМВА.

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Загиблі внаслідок російського обстрілу

"Під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі були виявлені ознаки ще одного загиблого", — йдеться у повідомленні.

У КМДА додали, що ці дані підтвердила проведена звірка національної поліції

Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 29 грудня окупанти атакували Київ. Внаслідок ворожих обстрілів є поранені та загиблі. Постраждали цивільні об'єкти.

Також ми писали, що у Святошинському районі внаслідок атаки зайнялися авто, але місцевий житель не злякався і відігнав палаючу машину, щоб врятувати інші авто.

Додамо, жителі Святошинського району Києва прокоментували атаку російських окупантів на місто. Вони кажуть, що було дуже гучно та страшно.