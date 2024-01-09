У Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу 29 грудня
Сьогодні, 9 січня, у Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу 29 грудня. Загалом жертвами російської атаки стали 33 людини.
Про це повідомляє КМВА.
Загиблі внаслідок російського обстрілу
"Під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі були виявлені ознаки ще одного загиблого", — йдеться у повідомленні.
У КМДА додали, що ці дані підтвердила проведена звірка національної поліції
Нагадаємо, 29 грудня окупанти атакували Київ. Внаслідок ворожих обстрілів є поранені та загиблі. Постраждали цивільні об'єкти.
Також ми писали, що у Святошинському районі внаслідок атаки зайнялися авто, але місцевий житель не злякався і відігнав палаючу машину, щоб врятувати інші авто.
Додамо, жителі Святошинського району Києва прокоментували атаку російських окупантів на місто. Вони кажуть, що було дуже гучно та страшно.
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