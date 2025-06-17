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Главная Киев В Киеве возросло количество пострадавших — детали от Кличко

В Киеве возросло количество пострадавших — детали от Кличко

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Дата публикации 17 июня 2025 08:22
В Киеве по меньшей мере 55 человек пострадали от атаки России
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: скриншот видео
Ключові моменти Атака на Киев 17 июня

Российские оккупанты в ночь на вторник, 17 июня, атаковали Киев ракетами и дронами. В Соломенском районе было попадание баллистической ракеты по девятиэтажке, количество пострадавших увеличилось до 55 человек.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.

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Атака на Киев 17 июня

"В Соломенском районе большие разрушения, мы надеемся, что под завалами не будут найдены погибшие, но исключать этого не можем", — сказал Кличко.

По его словам, сейчас работники ГСЧС работают, чтобы максимально быстро разобрать завалы. На местах, где зафиксированы разрушения, развернуты штабы, где оказывают помощь всем пострадавшим.

Также мэр сообщил об увеличении количества пострадавших до 55 человек, 40 из которых госпитализированы. По предварительной информации, погибли 14 человек, но точное количество неизвестно, поскольку спасатели продолжают разбирать завалы.

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Скриншот поста Кличко

Напомним, глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в доме обвалился полностью один подъезд, вплоть до подвала. По его словам, это свидетельствует о прямом попадании ракеты.

Также из-под завалов спасатели уже достали двух человек. В то же время оккупанты повторно ударили по месту, когда там собрались ГСЧС и журналисты.

Виталий Кличко Киев война в Украине атака погибшие разрушения
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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