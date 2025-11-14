Обстрел Киева 14 ноября — количество погибших возросло

Последствия обстрела Киева. Фото: ГСЧС

В Киеве после ночной атаки россиян 14 ноября, количество погибших возросло. Сейчас известно о пяти жертвах.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в Telegram.

Последствия обстрелов Киева 14 ноября

"По обновленной информации, количество погибших от ночного удара возросло до пяти. Искренние соболезнования родным и близким", — рассказал Ткаченко.

В то же время ранее он сообщал, что в результате ночной атаки количество пострадавших киевлян возросло до 34 человек. По его словам, медики работают и оказывают всю необходимую помощь раненым на местах или в медучреждениях.

Напомним, россияне в ночь на 14 ноября атаковали Украину 449 воздушными целями. Основной удар врага был направлен на Киев.

Так, в столице шахед "прошил" многоэтажку. Это случилось в Деснянском районе, там зафиксированы попадания в трех локациях.

Кроме того, плита многоэтажки в Киеве убила пожилую пару. Квартира супругов выходила на ту сторону, куда произошло попадание.