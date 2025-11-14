Відео
Головна Київ У Києві зросла кількість загиблих — деталі від КМВА

У Києві зросла кількість загиблих — деталі від КМВА

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 12:38
Оновлено: 12:54
Обстріл Києва 14 листопада — кількість загиблих зросла
Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС

У Києві після нічної атаки росіян 14 листопада, кількість загиблих зросла. Наразі відомо про п'ять жертв.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у Telegram. 

Читайте також:

Наслідки обстрілів Києва 14 листопада

"За оновленою інформацією, кількість загиблих від нічного удару зросла до п'яти. Щирі співчуття рідним і близьким", — розповів Ткаченко.

Обстріл Києва 14 листопада
Скриншот допису Тимура Ткаченка

Водночас раніше він повідомляв, що внаслідок нічної атаки кількість постраждалих киян зросла до 34 осіб. За його словами, медики працюють та надають всю необхідну допомогу пораненим на місцях або в медзакладах.

Удар по Києву 14 листопада
Скриншот допису Тимура Ткаченка

Нагадаємо, росіяни у ніч проти 14 листопада атакували Україну 449 повітряними цілями. Основний удар ворога був спрямований на Київ.

Так, у столиці шахед "прошив" багатоповерхівку. Це трапилося у Деснянському районі, там зафіксовані влучання у трьох локаціях. 

Крім того, плита багатоповерхівки у Києві вбила літню пару. Квартира подружжя виходила на ту сторону, куди сталося влучання.

Київ обстріли війна в Україні Росія загиблі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
