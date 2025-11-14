Обстріл Києва 14 листопада — кількість загиблих зросла

Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС

У Києві після нічної атаки росіян 14 листопада, кількість загиблих зросла. Наразі відомо про п'ять жертв.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у Telegram.

Наслідки обстрілів Києва 14 листопада

"За оновленою інформацією, кількість загиблих від нічного удару зросла до п'яти. Щирі співчуття рідним і близьким", — розповів Ткаченко.

Водночас раніше він повідомляв, що внаслідок нічної атаки кількість постраждалих киян зросла до 34 осіб. За його словами, медики працюють та надають всю необхідну допомогу пораненим на місцях або в медзакладах.

Нагадаємо, росіяни у ніч проти 14 листопада атакували Україну 449 повітряними цілями. Основний удар ворога був спрямований на Київ.

Так, у столиці шахед "прошив" багатоповерхівку. Це трапилося у Деснянському районі, там зафіксовані влучання у трьох локаціях.

Крім того, плита багатоповерхівки у Києві вбила літню пару. Квартира подружжя виходила на ту сторону, куди сталося влучання.