Обстрел Киева 1 января — количество погибших возросло

Последствия российского обстрела Киева 1 января. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в среду, 1 января, атаковали Киев. В результате обстрела возросло количество погибших.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

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Погибшие в Киеве

"С самого утра продолжается ликвидация последствий удара по столице. Лично был на местах падения обломков", — рассказал Ткаченко.

На данный момент известно о двух погибших в результате российской атаки.

По словам Ткаченко, в Печерском и Святошинском районах продолжается спасательная операция.

Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Напомним, в Печерском районе частично разрушены 4-6 этажи жилого дома. В сети показали последствия.

Также утром в результате атаки на Киев в Печерском районе загорелась крыша Национального банка. Пожар оперативно ликвидировали.