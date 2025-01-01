Обстрел Киева 1 января — количество погибших возросло

В Киеве возросло количество погибших в результате обстрела
Российские оккупанты в среду, 1 января, атаковали Киев. В результате обстрела возросло количество погибших.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
Погибшие в Киеве
"С самого утра продолжается ликвидация последствий удара по столице. Лично был на местах падения обломков", — рассказал Ткаченко.
На данный момент известно о двух погибших в результате российской атаки.
По словам Ткаченко, в Печерском и Святошинском районах продолжается спасательная операция.
Напомним, в Печерском районе частично разрушены 4-6 этажи жилого дома. В сети показали последствия.
Также утром в результате атаки на Киев в Печерском районе загорелась крыша Национального банка. Пожар оперативно ликвидировали.
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