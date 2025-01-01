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У ДСНС показали перші хвилини після падіння уламків у Києві

1 січня 2025 12:24
Карина Приходько - Редактор
Обстріл Києва 1 січня — у ДСНС показали перші хвилини після атаки
Наслідки обстрілів Києва 1 січня. Фото: ДСНС
Карина Приходько - Редактор

Російські війська зранку 1 січня випустили на Київ ударні дрони. Протиповітряна оборона успішно відпрацювала по цілях, але внаслідок падіння уламків є пошкодження. 

Про це повідомили в ДСНС та показали перші хвилини після падіння уламків. 

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Рятувальники розповіли, що внаслідок дронової атаки на столицю у Печерському районі загинула одна людина, ще четверо отримали поранення. 

обстріли Києва 1 січня
Рятувальники на місці удару в Києві. Фото: ДСНС
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Рятувальники на місці удару в Києві. Фото: ДСНС

Водночас у Святошинському районі постраждало двоє людей. Також пошкоджені шість автомобілів та трамвайна колія. На місці була пожежа, але її ліквідували. 

"Також триває ліквідація пожеж у житловому будинку та адмінбудівлі. Пошкоджено скління вікон школи та шість автомобілів", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 1 січня у Києві пролунали потужні вибухи. В місті працювала ППО. 

Росіяни випустили на місто дрони, в Печерському районі горів дах Національного банку України.

Крім того, в одному з районів міста в житловому будинку частково зруйновані два верхніх поверхи.

Київ ДСНС обстріли дрони війна в Україні

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