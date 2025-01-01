Обстріл Києва 1 січня — у ДСНС показали перші хвилини після атаки

У ДСНС показали перші хвилини після падіння уламків у Києві
Російські війська зранку 1 січня випустили на Київ ударні дрони. Протиповітряна оборона успішно відпрацювала по цілях, але внаслідок падіння уламків є пошкодження.
Про це повідомили в ДСНС та показали перші хвилини після падіння уламків.
Наслідки удару по Києву 1 січня
Рятувальники розповіли, що внаслідок дронової атаки на столицю у Печерському районі загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.
Водночас у Святошинському районі постраждало двоє людей. Також пошкоджені шість автомобілів та трамвайна колія. На місці була пожежа, але її ліквідували.
"Також триває ліквідація пожеж у житловому будинку та адмінбудівлі. Пошкоджено скління вікон школи та шість автомобілів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 1 січня у Києві пролунали потужні вибухи. В місті працювала ППО.
Росіяни випустили на місто дрони, в Печерському районі горів дах Національного банку України.
Крім того, в одному з районів міста в житловому будинку частково зруйновані два верхніх поверхи.
Читайте Новини.LIVE!