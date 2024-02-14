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В Киеве возросло количество погибших в результате обстрела 7 февраля

14 февраля 2024 10:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве возросло количество погибших в результате обстрела 7 февраля
Последствия обстрела Киева 7 февраля. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве возросло количество погибших в результате российского обстрела 7 февраля. Жертвами атаки оккупантов стали пять человек.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале в среду, 14 февраля.

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По словам Кличко, в больнице умерла женщина из дома в Голосеевском районе столицы, которая пострадала от российской атаки 7 февраля.

"Она находилась в крайне тяжелом состоянии. Врачи неделю боролись за жизнь женщины", — добавил он.

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Пост Кличко. Фото: скриншот

Напомним, 7 февраля из-за вражеской атаки на Киев в городе загорелся многоэтажный дом в Голосеевском районе. Также горели машины и помещения СТО. Сообщалось о четырех погибших.

Также КГВА показывала кадры, как жители столицы приходили в себя после обстрела. К помощи пострадавшим привлекали ГСЧС, психологов и разворачивали гуманитарные палатки волонтеров.

Виталий Кличко
Киев
война
смерть
украинцы
обстрелы

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