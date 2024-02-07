Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків ракетного удару по Києву
Рятувальники головного управління ДСНС України в місті Києві завершили роботи з ліквідації наслідків ракетного удару по місту. Операція добігла завершення о 20:10.
Про це повідомила пресслужба ДСНС сьогодні, 7 лютого.
У ДСНС завершили аварійні роботи з ліквідації обстрілу
Як стверджують рятувальники, у багатоповерхівці Голосіївського району, яка потрапила під ракетний удар, загинуло четверо людей. Евакуювати з будинку вдалося 40 людей та ще 28 врятувати з-під завалів.
"Постраждало 39 людей. Психологічну допомогу надано 85 людям. Пожежу ліквідовано. Аварійно-рятувальні роботи завершено о 20:10", — резюмують рятувальники.
Ракетний удар по Києву — останні новини
Нагадаємо, сьогодні у Києві пролунали вибухи, а в області та у столиці працювали засоби ППО. За словами мера столиці Віталія Кличка, вибухи пролунали у Дніпровському районі міста, через що частина будинків залишилася без світла.
Пізніше стало відомо, що через російський обстріл у Києві спалахнув багатоповерховий будинок в Голосіївському районі. Віталій Кличко наголосив, що міська влада бере на себе витрати на відбудову будинку.
Згодом також стало відомо, що кількість жертв під час обстрілу Києва крилатими ракетами становила четверо осіб вбитими та 40 пораненими. За офіційними даними, у небі над столицею було збито близько 20 ворожих крилатих ракет. Очевидці розповіли нашим журналістам, що ворожі цілі сунули на столицю двома хвилями.
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