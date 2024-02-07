Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків ракетного удару по Києву

Вигляд з пошкодженого будинку. Фото: ГУ ДСНС України в місті Києві

Рятувальники головного управління ДСНС України в місті Києві завершили роботи з ліквідації наслідків ракетного удару по місту. Операція добігла завершення о 20:10.

Про це повідомила пресслужба ДСНС сьогодні, 7 лютого.

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Працівники ДСНС на місці "прильоту". Джерело: ГУ ДСНС України в місті Києві

Рятувальник передає киянину врятованого з будинку кота. Фото: ГУ ДСНС України в місті Києві

Як стверджують рятувальники, у багатоповерхівці Голосіївського району, яка потрапила під ракетний удар, загинуло четверо людей. Евакуювати з будинку вдалося 40 людей та ще 28 врятувати з-під завалів.

Працівники ДСНС надають психологічну допомогу. Джерело: ГУ ДСНС України в місті Києві

Врятований з будинку кіт. Джерело: ГУ ДСНС України в місті Києві

"Постраждало 39 людей. Психологічну допомогу надано 85 людям. Пожежу ліквідовано. Аварійно-рятувальні роботи завершено о 20:10", — резюмують рятувальники.

Ракетний удар по Києву — останні новини

Нагадаємо, сьогодні у Києві пролунали вибухи, а в області та у столиці працювали засоби ППО. За словами мера столиці Віталія Кличка, вибухи пролунали у Дніпровському районі міста, через що частина будинків залишилася без світла.

Наслідки удару по Києву 7 лютого. Фото: ДСНС

Пізніше стало відомо, що через російський обстріл у Києві спалахнув багатоповерховий будинок в Голосіївському районі. Віталій Кличко наголосив, що міська влада бере на себе витрати на відбудову будинку.

Згодом також стало відомо, що кількість жертв під час обстрілу Києва крилатими ракетами становила четверо осіб вбитими та 40 пораненими. За офіційними даними, у небі над столицею було збито близько 20 ворожих крилатих ракет. Очевидці розповіли нашим журналістам, що ворожі цілі сунули на столицю двома хвилями.