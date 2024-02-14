У Києві зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу 7 лютого

Наслідки обстрілу Києва 7 лютого. Фото: ДСНС

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 7 лютого. Жертвами атаки окупантів стали п'ятеро людей.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі у середу, 14 лютого.

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За словами Кличка, у лікарні померла жінка з будинку в Голосіївському районі столиці, яка постраждала від російської атаки 7 лютого.

"Вона перебувала у вкрай тяжкому стані. Лікарі тиждень боролися за життя жінки", — додав він.

Допис Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 лютого через ворожу атаку на Київ у місті загорівся багатоповерховий будинок у Голосіївському районі. Також палали автівки та приміщення СТО. Повідомлялося про чотирьох загиблих.

Також КМВА показувала кадри, як мешканці столиці оговтувалися після обстрілу. До допомоги постраждалим залучали ДСНС, психологів та розгортали гуманітарні намети волонтерів.