Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу 7 лютого arrow

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу 7 лютого

14 лютого 2024 10:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу 7 лютого
Наслідки обстрілу Києва 7 лютого. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 7 лютого. Жертвами атаки окупантів стали п'ятеро людей.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі у середу, 14 лютого.

Читайте також:

Загиблі внаслідок обстрілу Києва

За словами Кличка, у лікарні померла жінка з будинку в Голосіївському районі столиці, яка постраждала від російської атаки 7 лютого.

"Вона перебувала у вкрай тяжкому стані. Лікарі тиждень боролися за життя жінки", — додав він.

null
Допис Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 лютого через ворожу атаку на Київ у місті загорівся багатоповерховий будинок у Голосіївському районі. Також палали автівки та приміщення СТО. Повідомлялося про чотирьох загиблих.

Також КМВА показувала кадри, як мешканці столиці оговтувалися після обстрілу. До допомоги постраждалим залучали ДСНС, психологів та розгортали гуманітарні намети волонтерів.

Віталій Кличко
Київ
війна
смерть
українці
обстріли

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

Актуальне по темі