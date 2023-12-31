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В Киеве возросло количество погибших в результате российской атаки

31 декабря 2023 11:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве возросло количество погибших в результате российской атаки
Коммунальщики разбирают завалы в Киеве. Фото: КМВА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве увеличилось количество погибших от российской атаки 29 декабря. Сейчас уже известно о 21 человеке, погибшем в городе.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

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Отмечается, что спасатели смогли извлечь из-под завалов еще два тела.

"Страшная трагедия для нашего города", — подчеркнул он.

погибшие люди в результате обстрелов
Скриншот сообщения из Telegram КГВА

Что известно об обстрелах столицы 29 декабря

29 декабря российские захватчики атаковали складское помещение в Подольском районе Киева.

Отметим, что в Киеве и Запорожье выросло количество погибших в результате ракетной атаки Российской Федерации 29 декабря. В трех городах объявлен траур.

Добавим, что разбор завалов на складском помещении продолжается до сих пор.

В свою очередь в Святошинском районе в результате атаки загорелись авто, но местный житель не испугался и отогнал горящую машину, чтобы спасти другие авто.

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