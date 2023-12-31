В Киеве возросло количество погибших в результате российской атаки
В Киеве увеличилось количество погибших от российской атаки 29 декабря. Сейчас уже известно о 21 человеке, погибшем в городе.
Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
Число погибших из-за ракетной атаки РФ в Киеве
Отмечается, что спасатели смогли извлечь из-под завалов еще два тела.
"Страшная трагедия для нашего города", — подчеркнул он.
Что известно об обстрелах столицы 29 декабря
29 декабря российские захватчики атаковали складское помещение в Подольском районе Киева.
Отметим, что в Киеве и Запорожье выросло количество погибших в результате ракетной атаки Российской Федерации 29 декабря. В трех городах объявлен траур.
Добавим, что разбор завалов на складском помещении продолжается до сих пор.
В свою очередь в Святошинском районе в результате атаки загорелись авто, но местный житель не испугался и отогнал горящую машину, чтобы спасти другие авто.
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