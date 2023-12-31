У Києві зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки

Комунальники розбирають завали у Києві. Фото: КМВА

У Києві збільшилась кількість загиблих від російської атаки 29 грудня. Наразі вже відомо про 21 людину, яка загинула у місті.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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Зазначається, що рятувальники змогли дістати з-під завалів ще два тіла.

"Страшна трагедія для нашого міста", — наголосив він.

Скриншот допису з Telegram КМВА

Що відомо про обстріли столиці 29 грудня

29 грудня російські загарбники атакували складське приміщення у Подільському районі Києва.

Зазначимо, що у Києві та Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки Російської Федерації 29 грудня. В трьох містах оголошено день жалоби.

Наразі розбір завалів на складському приміщенні триває досі.

Своєю чергою у Святошинському районі внаслідок атаки зайнялися авто, але місцевий житель не злякався і відігнав палаючу машину, щоб врятувати інші авто.