У Києві зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки
У Києві збільшилась кількість загиблих від російської атаки 29 грудня. Наразі вже відомо про 21 людину, яка загинула у місті.
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Кількість загиблих через ракетну атаку РФ у Києві
Зазначається, що рятувальники змогли дістати з-під завалів ще два тіла.
"Страшна трагедія для нашого міста", — наголосив він.
Що відомо про обстріли столиці 29 грудня
29 грудня російські загарбники атакували складське приміщення у Подільському районі Києва.
Зазначимо, що у Києві та Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки Російської Федерації 29 грудня. В трьох містах оголошено день жалоби.
Наразі розбір завалів на складському приміщенні триває досі.
Своєю чергою у Святошинському районі внаслідок атаки зайнялися авто, але місцевий житель не злякався і відігнав палаючу машину, щоб врятувати інші авто.
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