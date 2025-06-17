Обстрел Киева - В КГВА назвали обновленное количество пострадавших

Спасатели достают пострадавшую. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В результате российского массированного удара по Киеву в ночь на вторник, 17 июня, пострадали 99 человек. Из них 59 раненых — госпитализированы.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.

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"Сейчас точно известно о 99 пострадавших в результате российской атаки на Киев. 59 — госпитализированы. Параллельно поступает информация о том, что уже зафиксировано 104 пострадавших. Проверяем", — отметил Ткаченко.

По его словам, на местах попаданий продолжаются спасательные работы, за помощью продолжают обращаться люди. В то же время количество пострадавших еще может увеличиваться.

Что касается погибших, то пока известно о 14 жертвах. Но на месте уничтоженного россиянами подъезда многоэтажки в Соломенском районе еще продолжаются работы.

Скриншот поста Ткаченко

Напомним, глава МВД Игорь Клименко сообщил, что российская ракета прошла до подвала в девятиэтажке в Соломенском районе. Там разрушен целый подъезд дома.

Также известно, что сейчас из-под завалов достали трех человек. Продолжаются аварийные работы на месте атаки, спасатели разбирают конструкции дома.