В Печерском районе Киева оползень повредил дом в Киеве

Спасатели ликвидируют последствия подтопления на Печерском спуске в Киеве. Фото: ГСЧС

В Киеве, на Печерском спуске, произошел прорыв трубопровода городского снабжения, повлекший оползень и подтопление многоэтажки. В результате аварии были заблокированы жители дома и поврежден автомобиль.

На месте аварии побывала корреспондентка Новини.LIVE и показала, как выглядит поврежденный дом в результате подтопления и оползня во вторник, 11 ноября.

Напомним, что в понедельник, 10 ноября, в 22:34 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение об аварии на Печерском спуске, что в Печерском районе города.

Прибыв на место вызова спасатели установили, что произошел прорыв трубопровода городского снабжения с последующим смещением грунта и подтоплением многоэтажки. В результате аварии были заблокированы жители дома и поврежден автомобиль.

Местные жители рассказали в комментарии Новини.LIVE, что вода начала вытекать еще накануне, около 15:00. Ночью жители проснулись от громкого грохота, потому что "земля начала сходить прямо под окнами".



Обошлось без пострадавших. Грунт засыпал несколько припаркованных автомобилей и повредил здание. На месте работают коммунальные службы, которые ликвидируют последствия аварии.

