Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве оползень повредил жилой дом — видео

В Киеве оползень повредил жилой дом — видео

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 18:57
обновлено: 18:57
В Печерском районе Киева оползень повредил дом в Киеве
Спасатели ликвидируют последствия подтопления на Печерском спуске в Киеве. Фото: ГСЧС

В Киеве, на Печерском спуске, произошел прорыв трубопровода городского снабжения, повлекший оползень и подтопление многоэтажки. В результате аварии были заблокированы жители дома и поврежден автомобиль.

На месте аварии побывала корреспондентка Новини.LIVE и показала, как выглядит поврежденный дом в результате подтопления и оползня во вторник, 11 ноября.

Реклама
Читайте также:

В Киеве в одном из районов произошел оползень — что известно

Напомним, что в понедельник, 10 ноября, в 22:34 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение об аварии на Печерском спуске, что в Печерском районе города.

Прибыв на место вызова спасатели установили, что произошел прорыв трубопровода городского снабжения с последующим смещением грунта и подтоплением многоэтажки. В результате аварии были заблокированы жители дома и поврежден автомобиль.

Местные жители рассказали в комментарии Новини.LIVE, что вода начала вытекать еще накануне, около 15:00. Ночью жители проснулись от громкого грохота, потому что "земля начала сходить прямо под окнами".

Обошлось без пострадавших. Грунт засыпал несколько припаркованных автомобилей и повредил здание. На месте работают коммунальные службы, которые ликвидируют последствия аварии.

Ранее мы рассказывали подробности опасной аварии на Печерском спуске в Киеве.

Недавно эксперт заявил, что аварии в киевском метро, подобные инцидентам на "Демеевской" и "Лыбедской", могут повториться

Киев столица разрушения прорыв затопление
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации