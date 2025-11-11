Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві зсув ґрунту пошкодив житловий будинок — відео

У Києві зсув ґрунту пошкодив житловий будинок — відео

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 18:57
Оновлено: 18:57
У Печерському районі Києва зсув ґрунту пошкодив будинок
Рятувальники ліквідовують наслідки підтоплення на Печерському узвозі у Києві. Фото: ДСНС

У Києві, на Печерському узвозі, стався прорив трубопроводу міського постачання, що спричинив зсув ґрунту та підтопленням багатоповерхівки. Внаслідок аварії було заблоковано жителів будинку та пошкоджено автомобіль.

На місці аварії побувала кореспондентка Новини.LIVE та показала, як виглядає пошкоджений будинок внаслідок підтоплення та зсуву ґрунту у вівторок, 11 листопада.

Реклама
Читайте також:

У Києві в одному із районів стався зсув ґрунту — що відомо

Нагадаємо, що у понеділок, 10 листопада, о 22:34 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про аварію на Печерському узвозі, що у Печерському районі міста.

Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що стався прорив трубопроводу міського постачання з послідуючим зсувом ґрунту та підтопленням багатоповерхівки. Внаслідок аварії було заблоковано жителів будинку та пошкоджено автомобіль.

Місцеві жителі розповіли у коментарі Новини.LIVE, що вода почала витікати ще напередодні, близько 15:00. Вночі мешканці прокинулися від гучного гуркоту, бо "земля почала сходити просто під вікнами".  
 
Минулося без постраждалих. Ґрунт засипав кілька припаркованих автівок і пошкодив будівлю. На місці працюють комунальні служби, які ліквідовують наслідки аварії.

Раніше ми розповідали подробиці небезпечної аварії на Печерському узвозі в Києві.

Нещодавно експерт заявив, що аварії в київському метро, подібні до інцидентів на "Деміївській" і "Либідській", можуть повторитися

Київ столиця руйнування прорив затоплення
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації