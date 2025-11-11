У Печерському районі Києва зсув ґрунту пошкодив будинок

Рятувальники ліквідовують наслідки підтоплення на Печерському узвозі у Києві. Фото: ДСНС

У Києві, на Печерському узвозі, стався прорив трубопроводу міського постачання, що спричинив зсув ґрунту та підтопленням багатоповерхівки. Внаслідок аварії було заблоковано жителів будинку та пошкоджено автомобіль.

На місці аварії побувала кореспондентка Новини.LIVE та показала, як виглядає пошкоджений будинок внаслідок підтоплення та зсуву ґрунту у вівторок, 11 листопада.

Нагадаємо, що у понеділок, 10 листопада, о 22:34 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про аварію на Печерському узвозі, що у Печерському районі міста.

Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що стався прорив трубопроводу міського постачання з послідуючим зсувом ґрунту та підтопленням багатоповерхівки. Внаслідок аварії було заблоковано жителів будинку та пошкоджено автомобіль.

Місцеві жителі розповіли у коментарі Новини.LIVE, що вода почала витікати ще напередодні, близько 15:00. Вночі мешканці прокинулися від гучного гуркоту, бо "земля почала сходити просто під вікнами".



Минулося без постраждалих. Ґрунт засипав кілька припаркованих автівок і пошкодив будівлю. На місці працюють комунальні служби, які ліквідовують наслідки аварії.

