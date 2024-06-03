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В Киев возвращается Марш Равенства — как, где и когда

3 июня 2024 18:15
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
В Киеве состоится Марш КиевПрайд - КГГА против проведения Марша в метрополитене
Участники Марша равенства в Киеве. Фото: Reuters
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В Киеве 16 июня планируют снова провести Марш Равенства ЛГБТК+ в рамках КиевПрайда. В связи с войной организаторы хотят провести мероприятие в метрополитене, однако в КГГА не согласовывали такое решение и просят выбрать другую локацию.

Об этом сообщили организаторы Марша КиевПрайда в понедельник, 3 июня.

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Команда КиевПрайда определилась с главной темой Марша — "Объединяемся ради равенства и победы". Это будет первый Марш Равенства с начала полномасштабного вторжения.

"Долгие два года КиевПрайд не выходил в городское пространство, несмотря на свое первоначальное назначение. Пора заявить о наших правах. Пора показать всему миру, что украинское общество уверенно шагает навстречу демократическим ценностям", — говорится в сообщении.

ЛГБТК+ совет
Сообщение организаторов. Фото:скриншот

Где состоится Марш Равенства

Организаторы отмечают, что в этом году Марш "КиевПрайд" состоится в киевском метро. Место и время проведения мероприятия они сообщат только тем людям, которые предварительно зарегистрируются и будут согласованы группой безопасности КиевПрайда 2024.

Также по соображениям безопасности в Марше смогут принять участие не более 500 человек. Это активисты, представители ЛГБТК+ и правозащитных организаций, волонтеры, представители посольств и международных организаций.

В КГГА против проведения Марша в метрополитене

Пресс-служба КГГА сообщила, что заявления, которые  распространяют некоторые паблики о якобы остановке движения метро на время проведения Марша Равенства и выделении на его организацию средств из городского бюджета, совершенно не соответствуют действительности.

Из соображений безопасности городские власти просят организаторов выбрать другую локацию. А также отмечает, что в случае проведения мероприятия ответственность за соблюдение всех мер безопасности возлагается на организаторов.

"Киевский метрополитен является критической инфраструктурой с повышенным риском из-за ограниченного пространства, графика движения и большого пассажиропотока. Чтобы не подвергать опасности участников мероприятия и пассажиров, городские власти не могут разрешить проведение Марша Равенства в метро", — говорится в сообщении.

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Сообщение КГГА. Фото: скриншот

Напомним, 9 июня в артцентре Closer состоится Благотворительный образовательный фестиваль "КиевПрайд", где пройдут лекции, дискуссии, креативные мастерские, ярмарка, психологические консультации, мастер-классы и музыкальные мероприятия. Также будет вручена награда KyivPride Awards союзникам и союзницам ЛГБТК+ сообщества.

Также мы писали, что экс-командир полка "Азов" Максим Жорин возмущен новостью о проведении фестиваля ЛГБТК+ в Киеве. Он считает, что для воюющей страны это мероприятие не является важным.

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