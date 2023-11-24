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В Киев запретили въезд грузовикам — какая причина

24 ноября 2023 13:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киев запретили въезд грузовикам — какая причина
Снежные дороги в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из-за сильных снегопадов и гололедицы на дорогах в Киеве, въезд в город крупногабаритного транспорта будет ограничен. Кроме того, местных водителей призывают не выезжать в город на авто без необходимости.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации и мэр столицы Виталий Кличко.

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В КГГА сообщили, что с понедельника въезд в Киев крупногабаритного транспорта будет ограничен. Это связано с прогнозами синоптиков о сильных снегопадах и гололедице 26-27 ноября.

"Это позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Поэтому просим руководителей предприятий по перевозке грузов, в том числе на большие дистанции, учесть ограничения при планировании маршрутов и не создавать накопления автотранспорта на въездах в город", — говорится в сообщении.

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В то же время городской голова Киева Виталий Кличко призвал местных водителей и пешеходов учитывать погодные условия и быть максимально осторожными на дорогах.

"Без необходимости не выезжайте в город частным авто. Воспользуйтесь общественным транспортом. А если выехали автомобилем — не паркуйте его вдоль обочины дорог и на тротуарах. Это мешает работе снегоуборочной техники", — подчеркнул мэр.

Он добавил, что в этом сезоне в Киеве на дорогах, мостах и тротуарах будут бороться с гололедицей и убирать снег 525 единиц основной и дополнительной спецтехники "Киевавтодора". Всего заготовлено 17,3 тысячи тонн соли и 54,5 тысячи тонн песка.

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Напомним, что жителей Киева предупредили о возможных отключениях света. Это может произойти из-за непогоды.

Также мы писали, что из-за понижения температуры в зимний период значительно возрастает потребление электроэнергии. Если столбик термометра опустится ниже -8...-10 °C, столице придется использовать графики отключения света.

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