В Киев запретили въезд грузовикам — какая причина
Из-за сильных снегопадов и гололедицы на дорогах в Киеве, въезд в город крупногабаритного транспорта будет ограничен. Кроме того, местных водителей призывают не выезжать в город на авто без необходимости.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации и мэр столицы Виталий Кличко.
Запрет въезда грузовиков в Киев
В КГГА сообщили, что с понедельника въезд в Киев крупногабаритного транспорта будет ограничен. Это связано с прогнозами синоптиков о сильных снегопадах и гололедице 26-27 ноября.
"Это позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Поэтому просим руководителей предприятий по перевозке грузов, в том числе на большие дистанции, учесть ограничения при планировании маршрутов и не создавать накопления автотранспорта на въездах в город", — говорится в сообщении.
В то же время городской голова Киева Виталий Кличко призвал местных водителей и пешеходов учитывать погодные условия и быть максимально осторожными на дорогах.
"Без необходимости не выезжайте в город частным авто. Воспользуйтесь общественным транспортом. А если выехали автомобилем — не паркуйте его вдоль обочины дорог и на тротуарах. Это мешает работе снегоуборочной техники", — подчеркнул мэр.
Он добавил, что в этом сезоне в Киеве на дорогах, мостах и тротуарах будут бороться с гололедицей и убирать снег 525 единиц основной и дополнительной спецтехники "Киевавтодора". Всего заготовлено 17,3 тысячи тонн соли и 54,5 тысячи тонн песка.
Напомним, что жителей Киева предупредили о возможных отключениях света. Это может произойти из-за непогоды.
Также мы писали, что из-за понижения температуры в зимний период значительно возрастает потребление электроэнергии. Если столбик термометра опустится ниже -8...-10 °C, столице придется использовать графики отключения света.
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