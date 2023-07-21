В Киевсовете рассказали, почему столичная власть до сих пор не установила мобильные укрытия

Мобильное укрытие. Фото: google.com

В Киеве не устанавливаются мобильные укрытия на остановках общественного транспорта и местах семейного отдыха. Как оказалось, в столице их нет из-за законодательных ограничений.

Об этом рассказала депутат Киевсовета Анна Свириденко.

Читайте также:

Мобильные укрытия в Киеве

По словам Свириденко, при нынешней нормативно-правовой базе невозможно создать сеть мобильных укрытий, которая смогла бы перекрыть нехватку стационарных бомбоубежищ. Депутат отмечает, что действующие нормы разрабатывались для других нужд. Сейчас они не проходят испытания на практике. Свириденко отметила, что нужно подготовить рекомендации в ВРУ и Кабмин для изменения требований строительства.

"Сейчас в ГСЧС рассматривают предложения о внесении законодательных изменений для ускорения установки мобильных укрытий. Особенно остро вопрос стоит в прифронтовых областях, где вражеские снаряды имеют минимальное время подлета. Необходимо, чтобы этот вопрос решился системно", — подчеркнула депутат.

Напомним, в столице нашлось укрытие, которое оказалось полностью непригодным для этого. Оказалось, что бомбоубежище не может выполнять свои функции, поскольку находится в неправильном месте.

Также мы писали, что столичный чиновник Шевченковской РГА подозревается в нанесении государству ущерба на сумму одного миллиона гривен во время обустройства укрытий в школах и детских садах. Его обвиняют в разворовывании бюджетных средств и подделке официальных документов.