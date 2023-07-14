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У Києві чиновник РДА завдав 1 млн грн збитків на облаштуванні укриттів

14 липня 2023 14:28
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві чиновник РДА завдав 1 млн грн збитків на облаштуванні укриттів
Укриття в Києві. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Столичного чиновника Шевченківської РДА підозрюють у завданні державі збитків на суму одного мільйона гривень під час облаштуванні укриттів у школах та дитячих садочках. Його звинувачують у розкраданні бюджетних коштів та підроблення офіційних документів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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За даними слідства, управління освіти Шевченківської РДА уклало з підприємцем договір на закупівлю меблів для укриттів у 54 дитячих навчальних закладах.

Йдеться про суму на понад 3,7 мільйонів гривень.

Не зважаючи на те, що пропозиція постачальника щодо вартості меблів значно перевищувала ринкову, договір був укладений все одно.

 

У Києві судитимуть чиновника РДА за 1 млн збитків під час облаштування укриттів. Фото: Київська міська прокуратура

"Зазначені дії посадовців Управління освіти призвели до безпідставного перерахування зі столичного бюджету коштів на суму понад 1 млн гривень", — кажуть правоохоронці.

Покарання

Підозрюваним обрано запобіжний захід — застава на суму від 300 тис. грн до 1 млн гривень. На майно фігурантів накладено арешт.

Горе-бізнесменам інкримінують ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України. Максимальна санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що київський міський голова Віталій Кличко повідомляв, скільки відсотків із виділених коштів на ремонт столичних укриттів було витрачено. За словами Кличка, райони освоїли кошти на ремонт сховищ менше, ніж на 10%.

Додамо, що ремонт укриття в Оболонському районі столиці можна назвати фактично золотим. Адже туди закупили лавочки по сім тисяч гривень за штуку.

Також у київських бомбосховищах знайшли двері в туалет за понад 20 тисяч гривень та "накрутку" на ціну в розмірі 400%.

А управління освіти Дніпровської РДА в Києві придбала рацій для трьох укриттів на понад мільйон гривень. За штуку віддали півтори тисячі доларів США.

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