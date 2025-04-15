Киевсовет планирует избрать нового секретаря на сегодняшней сессии

Заседание Киевского городского совета. Иллюстративное фото: Киевсовет

В Киевском городском совете во вторник, 15 апреля, состоится заседание сессии. На нем могут избрать нового секретаря Киевсовета.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Ирина Доля.

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Что рассмотрят на заседании

Так, сегодня должно состояться заседание Киевсовета, которое было запланировано на 8 апреля, но тогда его прекратили из-за отсутствия кворума.

В тот день голосовали за прекращение полномочий секретаря Владимира Бондаренко: с первого раза через тайное голосование отстранить его не получилось из-за недостатка голосов, а со второго раза Бондаренко сам изъявил желание покинуть пост.

За соответствующее решение проголосовали 81 депутат. По словам некоторых народных избранников, на сегодняшнем заседании мэр Виталий Кличко выдвинет кандидатуру на должность секретаря Киевсовета.

Также СМИ пишут о том, что на сессию может быть вынесено около 70 вопросов, которые хотели рассмотреть еще 3 апреля, однако тогда заседание прерывалось из-за воздушной тревоги и отсутствия кворума.

Кроме того, сегодня рассмотрят проекты решений:

о муниципальной охране и проверке ее деятельности;

отводе участка на улице Шалимова в аренду;

непродлении договора аренды земли возле озера Вырлица.

Напомним, 8 апреля Киевсовет со второй попытки уволил Бондаренко с должности секретаря.

После его отставки на заседании вспыхнул спор: в зале начались словесные перепалки между депутатами.