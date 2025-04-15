Київрада планує обрати нового секретаря на сьогоднішній сесії

Засідання Київської міської ради. Ілюстративне фото: Київрада

У Київській міській раді у вівторок, 15 квітня, відбудеться засідання сесії. На ньому можуть обрати нового секретаря Київради.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Ірина Доля.

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Що розглянуть на засіданні

Так, сьогодні має відбутися засідання Київради, яке було заплановане на 8 квітня, але тоді його припинили через відсутність кворуму.

Того дня голосували за припинення повноважень секретаря Володимира Бондаренка: з першого разу через таємне голосування відсторонити його не вийшло через нестачу голосів, а з другого разу Бондаренко сам виявив бажання покинути посаду.

За відповідне рішення проголосував 81 депутат. За словами деяких народних обранців, на сьогоднішньому засіданні мер Віталій Кличко висуне кандидатуру на посаду секретаря Київради.

Також ЗМІ пишуть про те, що на сесію може бути винесено близько 70 питань, які хотіли розглянути ще 3 квітня, однак тоді засідання переривалося через повітряну тривогу та відсутність кворуму.

Крім того, сьогодні розглянуть проєкти рішень:

про муніципальну охорону й перевірку її діяльності;

відведення ділянки на вулиці Шалімова в оренду;

непродовження договору оренди землі біля озера Вирлиця.

Нагадаємо, 8 квітня Київрада з другої спроби звільнила Бондаренка з посади секретаря.

Після його відставки на засіданні спалахнула суперечка: у залі розпочалися словесні перепалки між депутатами.