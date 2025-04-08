Схемы с землей в Киеве - в Европейской Солидарности призвали сложить мандаты

Депутат Киевсовета Марина Порошенко. Фото: Европейская Солидарность

Депутат от "Европейской Солидарности" в Киевском городском совете Марина Порошенко во вторник, 8 апреля, призвала депутатов сложить мандаты. Речь идет о лицах, которые упоминаются в "пленках Комарницкого".

Об этом Порошенко сказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Ирине Доле.

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"Я хочу также призвать и к другим фигурантам, фамилии которых звучали на пленках и последовать этому примеру и сложить свои полномочия тем или иным способом. И не ждать, пока будет такая общественная инициатива", — сказала депутат.

Порошенко считает, что если мы боремся за чистый город, то должны объективно, прозрачно и одинаково подходить ко всем фигурантам. По ее словам, "Европейская Солидарность" борется и выступает против коррупции и участвовала в голосовании по поводу секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко.

"Мы за то, чтобы все фигуранты этих расследований были отстранены от своих полномочий. Для того чтобы вся вертикаль в Киевсовете и исполнительной ветви киевской власти была перезагружена и работала на киевлян", — отметила она.

Депутат добавила, что во время войны недопустимы ситуации с хищениями денег и земель, поэтому она подчеркнула необходимость перезагрузки также и земельной комиссии.

Напомним, сегодня в Киевсовете на внеочередной сессии голосуют об увольнении Владимира Бондаренко с должности секретаря.

Член "УДАРа" Елена Овраменко в комментарии Новини.LIVE сообщила, что депутаты фракции примут участие в голосовании, но не поддерживают отстранение Бондаренко.