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В киевской квартире произошла кровавая резня — подробности

19 февраля 2024 10:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В киевской квартире произошла кровавая резня — подробности
Патрульная полиция. Иллюстративное фото: Патрульная полиция Киева
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который нанес смертельные травмы знакомому. В разгаре ссоры злоумышленник ударил его ножом в грудную клетку.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram в понедельник, 19 февраля.

Ударил ножом в грудь

Врачи "скорой" обнаружили мужчину с ранением грудной клетки в квартире в Деснянском районе — об этом сообщили в полицию, которая впоследствии прибыла на место происшествия.

"Правоохранители установили, что потерпевший получил тяжелое ранение во время выяснения отношений со знакомым, с которым распивал спиртные напитки", — говорится в сообщении.

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Задержанный мужчина. Фото: Нацполиция

В разгар ссоры злоумышленник ударил товарища ножом в грудь — медики его госпитализировали, однако от полученных травм он скончался в больнице.

Нападающим оказался уроженец Луганщины 1977 года рождения. Столичная полиция задержала его на месте совершения преступления и изъяла возможное орудие преступления — нож.

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Изъятый нож. Фото: Нацполиция

Мужчине сообщили о подозрении в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Скриншот сообщения полиции Киева

Напомним, в Киеве мужчина убил током свою любимую, а затем задушил ее дочь. Суд приговорил его к пожизненному заключению.

Ранее в столице стражи порядка задержали злоумышленника, который ограбил и убил жителя Деснянского района столицы. За совершенное ему грозит пожизненное лишение свободы.

Киев
убийство
полиция
Криминал
Нацполиция

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