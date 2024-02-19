В киевской квартире произошла кровавая резня — подробности

Патрульная полиция. Иллюстративное фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который нанес смертельные травмы знакомому. В разгаре ссоры злоумышленник ударил его ножом в грудную клетку.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram в понедельник, 19 февраля.

Ударил ножом в грудь

Врачи "скорой" обнаружили мужчину с ранением грудной клетки в квартире в Деснянском районе — об этом сообщили в полицию, которая впоследствии прибыла на место происшествия.

"Правоохранители установили, что потерпевший получил тяжелое ранение во время выяснения отношений со знакомым, с которым распивал спиртные напитки", — говорится в сообщении.

Задержанный мужчина. Фото: Нацполиция

В разгар ссоры злоумышленник ударил товарища ножом в грудь — медики его госпитализировали, однако от полученных травм он скончался в больнице.

Нападающим оказался уроженец Луганщины 1977 года рождения. Столичная полиция задержала его на месте совершения преступления и изъяла возможное орудие преступления — нож.

Изъятый нож. Фото: Нацполиция

Мужчине сообщили о подозрении в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Скриншот сообщения полиции Киева

Напомним, в Киеве мужчина убил током свою любимую, а затем задушил ее дочь. Суд приговорил его к пожизненному заключению.

Ранее в столице стражи порядка задержали злоумышленника, который ограбил и убил жителя Деснянского района столицы. За совершенное ему грозит пожизненное лишение свободы.