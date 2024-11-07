Киевский метрополитен объяснил, где сейчас проводят ремонтные работы

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве только за прошедшую неделю метро воспользовались почти 5 миллионов пассажиров. Между тем метрополитен развернул ряд ремонтных работ, чтобы своевременно заменить аварийные элементы инфраструктуры.

Об этом сообщил Киевский городской совет.

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В Киевском городском совете сообщили, что через неделю в метро заменили 40 шпал и три брусчатки на стрелочных переводах.

Также проводят капитальный ремонт эскалаторов в переходе между станциями "Майдан Незалежности", "Крещатик" и на станции "Берестейская".

Рассеянность пассажиров метро

Только на прошлой неделе произошло 150 остановок эскалаторов, из которых 12 раз пассажиры делали это без необходимости, 81 — во избежание травм, а 34 человека хотели спасти личные вещи, случайно попавшие в эскалатор.

В мэрии добавили, что интервалы движения поездов в будни в пиковые часы составляют 2:45-3:55 минуты, а в межпиковые — от 5 до 6:15 минут.

Напомним, недавно Киевский городской совет по запросу Новини.LIVE ответил, что именно стало причиной аварии, когда подтопило станции.

Также сообщалось, как работает схема метро Киева после окончания ремонта синей ветки.