Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киевской мэрии сказали, где в метро капитальный ремонт arrow

В Киевской мэрии сказали, где в метро капитальный ремонт

7 ноября 2024 08:38
Анастасия Постоенко - Редактор
Киевский метрополитен объяснил, где сейчас проводят ремонтные работы
Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Анастасия Постоенко - Редактор

В Киеве только за прошедшую неделю метро воспользовались почти 5 миллионов пассажиров. Между тем метрополитен развернул ряд ремонтных работ, чтобы своевременно заменить аварийные элементы инфраструктуры.

Об этом сообщил Киевский городской совет.

Читайте также:

Киевское метро — статистика за неделю

В Киевском городском совете сообщили, что через неделю в метро заменили 40 шпал и три брусчатки на стрелочных переводах.

Также проводят капитальный ремонт эскалаторов в переходе между станциями "Майдан Незалежности", "Крещатик" и на станции "Берестейская".

Рассеянность пассажиров метро

Только на прошлой неделе произошло 150 остановок эскалаторов, из которых 12 раз пассажиры делали это без необходимости, 81 — во избежание травм, а 34 человека хотели спасти личные вещи, случайно попавшие в эскалатор.

В мэрии добавили, что интервалы движения поездов в будни в пиковые часы составляют 2:45-3:55 минуты, а в межпиковые — от 5 до 6:15 минут.

Напомним, недавно Киевский городской совет по запросу Новини.LIVE ответил, что именно стало причиной аварии, когда подтопило станции.

Также сообщалось, как работает схема метро Киева после окончания ремонта синей ветки.

метро Киев ремонт общественный транспорт транспорт

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

10:13 В КМВА назвали количество сбитых БпЛА над Киевом — последствия

10:13 Сдача территорий и не только — WSJ назвал мирный план Трампа

10:08 Пышные оладьи на завтрак за 5 минут — без муки, как пончики

10:07 Украинцы начали массово выезжать из Польши — что случилось

10:04 Киевлянин провернул аферу с пенсионными выплатами — что решил суд

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

10:03 Жуткая ночь — одесситы рассказали, как пережили обстрел, видео

10:02 Поездка без билета — на какую сумму штрафуют пассажиров

09:50 Россияне рвутся в Купянск-Узловой — какая ситуация в городе

09:36 Десятки улиц Одессы сегодня будут без света — адреса

09:28 В Киеве снова раздались взрывы

10:13 Сдача территорий и не только — WSJ назвал мирный план Трампа

10:08 Пышные оладьи на завтрак за 5 минут — без муки, как пончики

10:07 Украинцы начали массово выезжать из Польши — что случилось

10:04 Киевлянин провернул аферу с пенсионными выплатами — что решил суд

10:03 Жуткая ночь — одесситы рассказали, как пережили обстрел, видео

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

10:02 Поездка без билета — на какую сумму штрафуют пассажиров

09:50 Россияне рвутся в Купянск-Узловой — какая ситуация в городе

09:36 Десятки улиц Одессы сегодня будут без света — адреса

09:28 В Киеве снова раздались взрывы

09:25 На Сумщине спасатели спасли из-под завалов женщину — фото

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

Text

10:13 В КМВА назвали количество сбитых БпЛА над Киевом — последствия

Text

08:00 Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2024
Text

22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

Text

18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

Text

18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

18:00 Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

Text

13:03 Победа Трампа и возможный выход ВСУ из Курщины — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд