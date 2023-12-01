В Киевской ГВА рассказали про ликвидацию последствий погодной стихии

Снегопад в Киеве. Фото: соцсети

В Киеве продолжается ликвидация последствий после осадков и низкой температурі воздуха. При єтом, по состоянию на сегодняшний день, в столице движение улицами проходит в штатном режиме.

Об этом сообщил глава КГВА Сергей Попко.

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Последствия ликвидации непогоды в Киеве

По словам Попко, в столице после понижения температуры и осадков, проводится ликвидация последствий ненастья. Для этих целей муниципальные службы задействовали обширный парк снегоуборочной техники, насчитывающий более 300 единиц.

Кроме того, было сформировано 70 команд, включающих свыше 500 работников, для очистки территорий вручную.

"Отдельно работают коммунальные службы. Транспортное движение в городе осуществляется в обычном режиме", — указал Попко.

Сообщение о ликвидации последствий непогоды в Киеве. Фото: скриншот

Стоит отметить, что резкое повышение температуры воздуха привело к тому, что снег начал быстро таять. В связи с этим сотрудники ГСЧС в Киевской области работают над быстрой ликвидацией последствий непогоды.

Напомним, в столице уже несколько дней бушует непогода, повлекшая транспортный коллапс на дорогах. В ближайшее время киевлян ожидает похолодание, а дороги и тротуары города покроются льдом.

Также мы писали, что в Киеве прошли дожди и мокрый снег. После такой погоды на "подготовленных" к зиме дорогах можно наблюдать слякоть.

Добавим, среднемесячная температура в декабре будет на 1-1,5 градуса выше климатической нормы, в отличие от ноября, в которой она оказалась близка к норме. Синоптики отметили, что накрывшая Украину непогода вскоре закончится и в декабре не предвидится. Последний месяц года ожидается без сильных продолжительных морозов, но с небольшими частыми осадками.