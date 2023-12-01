У Київській МВА розповіли про ліквідацію наслідків погодної стихії

Снігопад у Києві. Фото: соцмережі

У Києві триває ліквідація наслідків після опадів та низької температури повітря. При цьому, станом на сьогодні, у столиці рух вулицями проходить у штатному режимі.

Про це повідомив голова КМВА Сергій Попко.

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За словами Попка, у столиці після зниження температури та опадів проводиться ліквідація наслідків негоди. Для цього муніципальні служби залучили великий парк снігоприбиральної техніки, що налічує понад 300 одиниць.

Крім того, було сформовано 70 команд, що включають понад 500 працівників для очищення територій вручну.

"Особливо працюють комунальні служби. Транспортний рух у місті здійснюється у звичайному режимі", — зазначив Попко.

Повідомлення про ліквідацію наслідків негоди у Києві. Фото: скриншот

Варто зазначити, що різке підвищення температури повітря призвело до того, що сніг почав швидко танути. У зв'язку з цим співробітники ДСНС у Київській області працюють над швидкою ліквідацією наслідків негоди.

Нагадаємо, у столиці вже кілька днів вирує негода, що спричинила транспортний колапс на дорогах. Найближчим часом на киян чекає похолодання, а дороги та тротуари міста покриються льодом.

Також ми писали, що у Києві пройшли дощі та мокрий сніг. Після такої погоди на "підготовлених" до зими дорогах можна спостерігати сльоту.

Додамо, середньомісячна температура в грудні буде на 1-1,5 градуса вище за кліматичну норму, на відміну від листопада, в якій вона виявилася близька до норми. Синоптики зазначили, що негода, що накрила Україну, незабаром закінчиться і в грудні не передбачається. Останній місяць року очікується без сильних, тривалих морозів, але з невеликими частими опадами.