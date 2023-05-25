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В Киевской области на автодороге перевернулся бензовоз: начался пожар

25 мая 2023 13:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киевской области на автодороге перевернулся бензовоз: начался пожар
Спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате ДТП. Фото: t.me/policekyivregion
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 25 мая, в Броварском районе Киевской области произошла автокатастрофа. На автодороге Киев — Харьков перевернулся бензовоз. В результате инцидента начался пожар.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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"На автодороге Киев — Харьков, вблизи поселка Барышевка, перевернулся бензовоз. В результате, транспортное средство мгновенно вспыхнуло", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские и спасатели.

В полиции Киевской области добавили, что движение в данном направлении затруднено.

Напомним, 16 мая, в Киевской области вблизи села Святопетровское произошло серьезное ДТП. На автодороге столкнулись четыре автомобиля.

Также мы писали, что в выходные, 13 и 14 мая, в Киеве произошло два дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий пострадали люди.

Добавим, недавно в Киеве патрульные задержали нетрезвого водителя, совершившего ДТП и устроившего гонку. Водитель скрывался от правоохранителей.

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