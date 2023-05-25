В Киевской области на автодороге перевернулся бензовоз: начался пожар
Сегодня, 25 мая, в Броварском районе Киевской области произошла автокатастрофа. На автодороге Киев — Харьков перевернулся бензовоз. В результате инцидента начался пожар.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
ДТП под Киевом
"На автодороге Киев — Харьков, вблизи поселка Барышевка, перевернулся бензовоз. В результате, транспортное средство мгновенно вспыхнуло", — говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские и спасатели.
В полиции Киевской области добавили, что движение в данном направлении затруднено.
Напомним, 16 мая, в Киевской области вблизи села Святопетровское произошло серьезное ДТП. На автодороге столкнулись четыре автомобиля.
Также мы писали, что в выходные, 13 и 14 мая, в Киеве произошло два дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий пострадали люди.
Добавим, недавно в Киеве патрульные задержали нетрезвого водителя, совершившего ДТП и устроившего гонку. Водитель скрывался от правоохранителей.