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В Киевской области вблизи Гостомеля произошло масштабное ДТП

18 апреля 2024 20:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Киевской области вблизи Гостомеля произошло масштабное ДТП
ДТП близ Гостомеля. Фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Киевской области, близ Гостомеля, в четверг, 18 апреля произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошел рядом с городским торговым центром "Варшавка".

Об этом информируют соцсети.

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В Гостомеле произошло масштабное ДТП

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Фото с места ДТП от очевидцев. Источник: соцсети

На опубликованных фотографиях видно, что фургон врезался в топливозаправщик, который, очевидно, поворачивал налево. В результате аварии, как отмечается, было перекрыто движение по участку трассы.

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Фото с места ДТП от очевидцев. Источник: соцсети

Также сообщается, что автомобиль скорой помощи покинул место аварии. В полиции подробную информацию пока не предоставили.

Напомним, ранее в Киеве нетрезвый водитель устроил ночную "гонку" и совершил ДТП, влетев в отбойник. "Стритрейсера" правоохранителям удалось задержать.

Также не так давно, на Брест-Литовском шоссе под Киевом произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей.

ДТП
авария
Украина
Киевская область
Гостомель

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