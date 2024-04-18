В Киевской области вблизи Гостомеля произошло масштабное ДТП

ДТП близ Гостомеля. Фото: соцсети

В Киевской области, близ Гостомеля, в четверг, 18 апреля произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошел рядом с городским торговым центром "Варшавка".

Об этом информируют соцсети.

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Фото с места ДТП от очевидцев. Источник: соцсети

На опубликованных фотографиях видно, что фургон врезался в топливозаправщик, который, очевидно, поворачивал налево. В результате аварии, как отмечается, было перекрыто движение по участку трассы.

Фото с места ДТП от очевидцев. Источник: соцсети

Также сообщается, что автомобиль скорой помощи покинул место аварии. В полиции подробную информацию пока не предоставили.

Напомним, ранее в Киеве нетрезвый водитель устроил ночную "гонку" и совершил ДТП, влетев в отбойник. "Стритрейсера" правоохранителям удалось задержать.

Также не так давно, на Брест-Литовском шоссе под Киевом произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей.